با کاهش ۳۹ درصدی ورودی و ۲۴ درصدی ذخایر سد‌های کشور نسبت به سال گذشته، زنگ هشدار برای تأمین آب شرب و کشاورزی در سال آبی ۱۴۰۴ به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو، تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو از وضعیت منابع آبی کشور نشان می‌دهد که ورودی و ذخایر سد‌های ایران در آغاز سال آبی ۱۴۰۴ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و میزان آب موجود در مخازن به ۱۷.۶۶ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ رقمی که تنها ۳۴ درصد ظرفیت کل سدها را تشکیل می‌دهد. آمار ایستگاه‌های باران‌سنجی تا تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ورودی آب به سد‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری ۰.۷۸ میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با ۱.۲۹ میلیارد مترمکعب مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در همین بازه زمانی، خروجی سد‌ها نیز ۱.۷۹ میلیارد مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، حجم آب ذخیره‌شده در سد‌های کشور اکنون ۱۷.۶۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به پارسال۲۴ درصد افت داشته و تنها حدود یک‌سوم ظرفیت کل مخازن را شامل می‌شود.

سد زاینده‌رود در اصفهان با تنها ۱۳ درصد پرشدگی، نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افت را تجربه کرده است. سد لار در استان تهران نیز تنها ۲ درصد پرشدگی دارد و در جنوب کشور، سد استقلال در هرمزگان به ۶ درصد پرشدگی رسیده و سد شمیل و نیان نیز در وضعیت حجم مرده قرار دارند.

بر پایه این داده‌ها، بخش قابل‌توجهی از سد‌های مهم کشور اکنون در محدوده زیر ۴۰ درصد پرشدگی قرار دارند و تداوم کاهش بارش‌ها در آغاز سال آبی جدید، می‌تواند تأمین آب کشاورزی، شرب و صنعت را در ماه‌های آینده با چالش جدی مواجه کند.