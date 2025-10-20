پخش زنده
معاون امور پایانههای مسافربری سازمان حملونقل مسافر شهرداری تبریز گفت: در مجموع ۴۵۹ تاکسی وَن در این کلانشهر نیازمند نوسازی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالرحیم قاصدی افزود: برای هر تاکسی وامی معادل ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و در نظر داریم از ظرفیت منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس برای نوسازی تاکسیهای ون استفاده کرده و برای رانندگان تسهیلات ویژهای فراهم کنیم.
وی با اشاره به تعداد تاکسیهای ون نیازمند نوسازی عنوان کرد: در مجموع ۴۵۹ تاکسی ون نیازمند نوسازی است و برای هر تاکسی، وامی معادل ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
قاصدی ادامه داد: سه بخش از این وامها به رانندگان پرداخت میشود؛ بخشی توسط شهرداری تأمین میشود و بخشی دیگر از سوی سازمان محیط زیست در قالب تسهیلات حمایتی اختصاص مییابد.
معاون امور پایانههای مسافربری سازمان حملونقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد: ارزش اسقاطی هر ون قدیمی حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و رانندگان میتوانند از این مبلغ به عنوان بخشی از تسهیلات استفاده کنند.