به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوکان گفت: در پی تخرب پل تاریخی سلطان در بوکان که ٤٠٠ سال قدمت دارد، اعتبار مورد نیاز آن توسط اهالی روستا‌های این منطقه و هیئت امنای این پُل تأمین شد.

شورش محمدپور افزود: در سال‌های اخیر بخش‌هایی از این پُل تاریخی بر اثر رطوبت هوا و بارش برف و باران تخریب شده بود، که با تأمین اعتبار مورد نیاز مرمت پُل سلطان توسط اساتید برجسته مرمت آثار تاریخی آغاز شده است.

محمدپور اظهارکرد: دو میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این پُل تاریخی توسط تأمین شده و طرح مطالعاتی آن تدوین و استاد معمار چیره دستی هم برای مرمت آن مشخص شد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوکان گفت: مرمت این پُل تاریخی علاوه بر اینکه می‌تواند از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند زمینه توسعه بیشتر گردشگری را در این منطقه فراهم می‌سازد.

پل تاریخی سلطان در نزدیکی روستای "زیراندول" و بر روی رودخانه سیمینه واقع شده و برای ساخت آن یک دهنه از سنگ چین خشک استفاده شده که با گذشته ۴۰۰ سال از ساخت آن قسمتی از گوشه شرقی پل دچار آسیب شده است.

این پل با ۲۰ متر طول و ۳۵۰ سانتیمتر عرض از دو طاق رومی تشکیل شده که طاق کوچکتر با عرض سه متر و ارتفاع یک متر و ۳۰ سانتیمتر و طاق بزرگتر با عرض شش متر و ارتفاع سه متر و ۲۰ سانتیمتر از باشکوه‌ترین قسمت‌های این اثر تاریخی است.

مصالح به کار رفته در بنای پل، عامل مؤثری در استحکام و استقامت در برابر سوانح طبیعی و یکی از عوامل ایستایی بنا در قرون متمادی بوده است.