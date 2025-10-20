خط ارتباط مردمی با استاندار ایلام برقرار شد
استاندار ایلام در ارتباط تلفنی مستقیم با مردم از طریق سامانه ۱۱۱، به بررسی و پیگیری فوری مطالبات شهروندان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در راستای اجرای طرح پاسخگویی بیواسطه به مطالبات مردمی، امروز استاندار ایلام از طریق سامانه سامد «شماره ۱۱۱» بهصورت مستقیم با شهروندان گفتگو کرد و دستور رسیدگی فوری به بخشی از درخواستهای مطرحشده را صادر نمود.
در جریان این ارتباط تلفنی که با استقبال گسترده مردم استان همراه بود، شهروندان ایلامی مسائل و دغدغههای خود را در حوزههای اشتغال جوانان، مشکلات معیشتی، طرح های عمرانی نیمهتمام، وضعیت راههای روستایی و شهری، خدمات درمانی و امور اداری مطرح کردند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در این گفتگوی مردمی ضمن تأکید بر پیگیری همه درخواستها گفت: هیچ موضوعی بدون بررسی و نتیجه نخواهد ماند، تمام مطالبات با اولویتبندی مشخص رسیدگی و نتیجه آن به مردم اطلاعرسانی میشود.
وی همچنین در ادامه این ارتباط برای رسیدگی فوری به برخی درخواستها، دستور مستقیم به دستگاههای اجرایی صادر کرد و افزود: هدف ما تسهیل ارتباط مردم با مسئولان و تسریع در روند حل مشکلات است.
بر اساس اعلام استانداری ایلام، طرح ارتباط مستقیم مردمی از طریق سامانه ۱۱۱ «سامد» بهصورت مستمر و ماهیانه، با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی ادامه خواهد داشت.
شهروندان میتوانند در هر زمان درخواستها، شکایات و پیشنهادات خود را از این طریق ثبت کنند.