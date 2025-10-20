پخش زنده
افغانستان و پاکستان پس از چند روز درگیری توافقنامه آتش بس امضا کردند، این توافق نامه باعث شد تا درگیریهای دو کشور آسیب کمتری به زندگی و کار مردم وارد کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پس از چند روز درگیریهای شدید مرزی میان افغانستان و پاکستان و همچنین بمباران برخی شهرهای افغانستان، دو همسایه شرقی کشورمان توافقنامه صلح امضا کردند.
با این حال هرچند تاکنون روابط تجاری و رفت و آمدها بین دو کشور به حالت عادی بازنگشته است، اما مردم افغانستان از این توافق صلح خشنود هستند.
توافقنامه صلح باعث شده است مردم در شهر کابل به زندگی و کسب و کار خود در بازارها ادامه دهند.
توافقنامه صلح میان افغانستان و پاکستان با میانجیگری کشورهای منطقه امضا شد و این نشان میدهد که در این حوزه نیازی به دخالت یا ورود جنگ طلبانی که به دنبال جایزه صلح نوبل هستند، وجود ندارد، ترامپ همزمان با درگیریهای مرزی افغانستان و پاکستان از تمایل خود برای وساطت بین دو کشور سخن گفته بود.