پخش زنده
امروز: -
ادارهکل هواشناسی استان گفت: روند کاهش محسوس دما در خوزستان آغاز شد و تا دو روز آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه پیشبینی ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ گفت : بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، طی امروز و فردا روند کاهش محسوس دما بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد در اغلب نقاط استان بهویژه در مناطق غربی و جنوبغربی مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود : همچنین از اواسط هفته تا پایان آن، دمای روزانه مجدداً روند افزایشی خواهد داشت.
وی گفت: طی بعدازظهر امروز، سرعت وزش بادها در حد متوسط پیشبینی شده و احتمال بروز غبار محلی در نواحی غربی و جنوبغربی وجود دارد. علاوه بر این، شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.
در شبانهروز گذشته، آبادان با دمای ۳۹.۷ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۱.۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه خوزستان گزارش شدند. همچنین دمای اهواز بین ۱۸.۳ تا ۳۸.۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.