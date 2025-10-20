به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر مجید پورخیاط گفت: از ۲۹ مهرماه تا دوم آبان‌ماه، تیمی متشکل از پزشکان فوق تخصص جراحی اطفال و ارتوپدی اطفال در بیمارستان امام حسن (ع) و بیمارستان امام علی (ع) و بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد حضور خواهند داشت و به ویزیت و انجام جراحی بیماران نیازمند خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در نوبت صبح در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد و بیمارستان امام علی (ع) عمل‌های جراحی و در نوبت بعداز ظهر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نیز ویزیت‌ها در کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد انجام می‌شود افزود: در این دوره، دکتر سیدی، فوق‌تخصص جراحی اطفال، بیماران دارای مشکلات مادر زادی، دستگاه گوارش، فتق و سایر ناهنجاری‌های اطفال را ویزیت و عمل خواهند کرد و همچنین دکتر عالمی، فوق تخصص ارتوپدی اطفال، به درمان بیماران مبتلا به بدشکلی‌های مادرزادی، انحراف اندام‌ها و آسیب‌های اسکلتی کودکان می‌پردازد.

دکتر پورخیاط با اشاره به استقبال گسترده خانواده‌ها از این طرح اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰ بیمار از طریق پل‌های ارتباطی موسسه محکم برای دریافت خدمات درمانی نوبت خود را قطعی کرده‌اند.

وی افزود: از زمان آغاز ویزیت بیماران در بیمارستان‌های استان تا مرحله انجام عمل جراحی، بیش از ۸۰ نفر از کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اخلاص و روحیه جهادی در فرایند پذیرش، بستری، آماده‌سازی و جراحی بیماران فعالیت می‌کنند که این تلاش‌ها جلوه‌ای از تعهد و خدمت بی‌منت به بیماران نیازمند است.

رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه همچنین از کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره‌کل بهزیستی و اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به عنوان دستگاه‌های همراه در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: این نهاد‌ها با شناسایی بیماران جامعه هدف و تسهیل حضور آنان در مراحل درمانی، در کنار موسسه محکم همکاری مؤثری داشته‌اند که نمادی از هم‌دلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در خدمت به مردم است.

دکتر پورخیاط در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به راه‌اندازی بخش جراحی اطفال در بیمارستان امام حسن (ع)، برنامه‌ریزی شده است این طرح به‌صورت مستمر و ماهانه ادامه یابد تا بیماران استان بدون نیاز به اعزام به مراکز درمانی دیگر، از خدمات فوق تخصصی بهره‌مند شوند.