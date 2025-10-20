پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد: نرخ بیکاری یزد در تابستان امسال، معادل ۶ درصد و پایینتر از میانگین کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید دهقانیزاده با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان امسال ۴۳.۴ درصد بوده و یزد از این نظر در رتبه چهارم کشور قرار دارد، افزود: این شاخص نشان میدهد بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروی انسانی استان در حال فعال شدن است و باید با سیاستگذاری دقیق، پایداری آن را تضمین کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به نسبت اشتغال استان اظهار داشت: نسبت اشتغال یزد در تابستان امسال به ۴۰.۸ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در این شاخص نیز استان را در جایگاه چهارم کشور قرار داده است.
وی از اجرای طرح پژوهشی «تدوین مدل عملیاتی اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی استان یزد» در سازمان خبر داد و آن را حلقه وصل میان اهداف کلان سند آمایش استان و برنامههای اجرایی توسعه پایدار توصیف کرد.
دهقانیزاده تصریح کرد: این مدل با تمرکز بر مشاغل دانشبنیان و سازگار با مزیتهای منطقهای نظیر صنایع هایتک، گردشگری پایدار، صنایعدستی و انرژیهای تجدیدپذیر، به تحقق عدالت فضایی و تعادل منطقهای کمک میکند و رشد اقتصادی را در کنار حفظ منابع طبیعی تضمین میکند.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان در تشریح ابعاد این طرح پژوهشی اظهار داشت: در این مدل سه چالش اصلی بیکاری دانشآموختگان شامل دانش بیمهارت، مهارت بیفرصت و فرصت بیپیوند شناسایی شده است که با اجرای راهکارهای هدفمند در سه مرحله پیش، حین و پس از دانشگاه برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شاخص کلیدی عملکرد این مدل، کاهش سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران استان از ۶۲ درصد کنونی به ۴۰ درصد تا سال ۱۴۰۵ است، افزود: اجرای این مدل میتواند زمینهساز اشتغال پایدار، مهارتافزایی هدفمند و بهرهوری بالاتر نیروی انسانی یزد شود.
دهقانی زاده ادامه داد: اجرای کامل برنامه توسعهای استان با عنوان یزدِ پایدار، شرط تحقق این مدل است؛ زیرا اشتغال پایدار زمانی محقق میشود که داده، سیاست و ظرفیتهای آمایشی در یک مسیر واحد و هماهنگ به کار گرفته شوند.