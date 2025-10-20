پخش زنده
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی مازندران _ نوشهر از پایان فصل تعلیف در مراتع کوهستانی چالوس خبر داد و گفت: دامداران به مناطق پاییندست کوچ کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر از پایان فصل تعلیف دامها در مراتع کوهستانی شهرستان چالوس خبر داد و گفت: دامداران طبق برنامهریزی انجامشده، از ارتفاعات به سمت سواحل و روستاهای پاییندست کوچ کردهاند.
مسعود جعفرزاده در حاشیه کوچ پاییزه دامها با اشاره به اهمیت مراتع در حفظ تعادل اکولوژیکی افزود: مراتع، مادر طبیعت هستند و برای بهرهبرداری اصولی از این منابع، ممیزیهای دقیق و فصلهای تعلیف مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: با پایان فصل تعلیف، دامها از مناطق مرتفع خارج شدهاند و این روند با نظارت میدانی کارشناسان منابع طبیعی در محور چالوس انجام شده است.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی مازندران _ نوشهر با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط دفترچه تعلیف خاطرنشان کرد: دامداران موظفاند تعداد دام مجاز درجشده در دفترچه را رعایت کنند و از ورود بیش از حد دام به مراتع خودداری نمایند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به خشکسالیهای اخیر و شرایط حساس منطقه، بهرهبرداران با دقت بیشتری نسبت به مدت زمان حضور و ظرفیت مراتع اقدام کنند تا پایداری منابع طبیعی حفظ شود