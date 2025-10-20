به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،طرح های ورزشی با حضور خانواده معظم شهدا بویژه فرزندان شهید جنگ ۱۲ روزه شهید اکبر عنایتی افتتاح شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی ۲۰ طرح ورزشی طرح شهید سلیمانی در قالب ۱۴ زمین چمن مصنوعی و ۶ کلاس درس تربیت بدنی در استان افتتاح شد.

فرشید علیزاده با اشاره به اینکه برای ساخت و آماده سازی این ۲۰ طرح ورزشی طرح شهید سلیمانی اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان ازمحل اعتبارات دولتی، مشارکت‌های مردمی و خیرین اختصاص یافته است، افزود: بر اساس سرانه پیشرفت هفتم توسعه سرانه ورزشی یک متر مربع است که اکنون سرانه ورزشی دانش آموزان در البرز، سه و نیم متر مربع شده که با افتتاح این ۲۰ طرح ۱۸ میلی متر به این سرانه افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا ۱۵ آبان ماه سالجاری ۱۵ طرح ورزشی دیگر در استان البرز آماده بهره برداری شود، زیرا ساخت کلاس‌های درس تربیت بدنی، چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی زمینه سلامت جسم، روان و شناسایی استعداد‌های ورزشی را در بین دانش آموزان رقم می‌زند.

علیزاده ادامه داد: درهفته تربیت بدنی برنامه‌های متنوع ورزشی، فرهنگی و مسابقات ورزشی درکنار افتتاح پروژه‌های ورزشی در البرز در حال اجراست.

وی بیان کرد: طرح شهید سلیمانی شامل ساخت و تجهیز سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن مصنوعی و کلاس‌های درس تربیت‌بدنی می‌شود که در استان البرز با همدلی مسئولان و مردم بویژه خیرین در حال اجراست.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز هدف اصلی این طرح را افزایش تحرک بدنی دانش‌آموزان، اصلاح ساختار قامتی، و ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و مدارس عنوان کرد.