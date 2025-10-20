افتتاح ۲۰ طرح ورزشی در استان البرز
همزمان با سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی ۲۰ طرح ورزشی در استان البرز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
،طرح های ورزشی با حضور خانواده معظم شهدا بویژه فرزندان شهید جنگ ۱۲ روزه شهید اکبر عنایتی افتتاح شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی ۲۰ طرح ورزشی طرح شهید سلیمانی در قالب ۱۴ زمین چمن مصنوعی و ۶ کلاس درس تربیت بدنی در استان افتتاح شد.
فرشید علیزاده با اشاره به اینکه برای ساخت و آماده سازی این ۲۰ طرح ورزشی طرح شهید سلیمانی اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان ازمحل اعتبارات دولتی، مشارکتهای مردمی و خیرین اختصاص یافته است، افزود: بر اساس سرانه پیشرفت هفتم توسعه سرانه ورزشی یک متر مربع است که اکنون سرانه ورزشی دانش آموزان در البرز، سه و نیم متر مربع شده که با افتتاح این ۲۰ طرح ۱۸ میلی متر به این سرانه افزوده میشود.
وی تصریح کرد: تلاش میکنیم تا ۱۵ آبان ماه سالجاری ۱۵ طرح ورزشی دیگر در استان البرز آماده بهره برداری شود، زیرا ساخت کلاسهای درس تربیت بدنی، چمن مصنوعی و سالنهای ورزشی زمینه سلامت جسم، روان و شناسایی استعدادهای ورزشی را در بین دانش آموزان رقم میزند.
علیزاده ادامه داد: درهفته تربیت بدنی برنامههای متنوع ورزشی، فرهنگی و مسابقات ورزشی درکنار افتتاح پروژههای ورزشی در البرز در حال اجراست.
وی بیان کرد: طرح شهید سلیمانی شامل ساخت و تجهیز سالنهای ورزشی، زمینهای چمن مصنوعی و کلاسهای درس تربیتبدنی میشود که در استان البرز با همدلی مسئولان و مردم بویژه خیرین در حال اجراست.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز هدف اصلی این طرح را افزایش تحرک بدنی دانشآموزان، اصلاح ساختار قامتی، و ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و مدارس عنوان کرد.