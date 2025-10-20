به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، صبح امروز رهبر انقلاب ‏با قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیاد‌های علمی جهانی دیدار داشتند. تصاویر این دیدار و صحبت‌های رهبر انقلاب با هشتگ لبیک یا خامنه‌ای در حال دست به دست شدن است.

برخی از کاربران تصویر سلام نظامی اعضای کاروان‌های اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را پر تکرار کردند.

کاربری به نام بانو کاشانی نوشت: وقتی میگیم سلام نظامی موقع پخش سرود ملی نرمالیز شده یعنی این:

و کاربری هم تعبیر رخ به رخ را برای این سلام نظامی استفاده کرد. اشاره او به سلام‌های نظامی ورزشکاران در صحنه‌های مسابقات جهانی بود.

آن بخش از صحبت‌های رهبر انقلاب در توصیف نخبگان ایرانی را بسیاری از مجازی نویس‌ها پر تکرار کردند.

کاربری درباره این توصیف نوشت: مقام معظم رهبری در جمع قهرمانان ورزشی و المپیادی، به زیبایی امروزِ اون‌ها رو به ستاره‌ی درخشان توصیف کردند که اگر پیش برن و به موفقیت فعلی اکتفا نکنن، ده سال دیگه هرکدام یک خورشید میشن.

ایشان در این سخنرانی گفتند؛ " رئیس‌جمهور آمریکا افتخار می‌کند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم. خیلی خوب، به همین خیال باش! "

این فراز از صحبت‌های رهبر انقلاب در فضای مجازی پرتکرار شد و مجازی نویس‌ها آن را با هشتگ لبیک یا خامنه‌ای پرتکرار کردند.