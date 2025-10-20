به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان گفت: از این میزان ۳۵ درصد آن پس از فرآوری صادر می‌شود.

احمدی به فعالیت ۴۴ مرکز فرآوری و آماده سازی ماهی سردابی صادراتی در این استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر استان‌های مرزی مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و بازار تهران، ماهی قزل آلای رنگین کمان به کشور‌های اوراسیا و حاشیه خلیج فارس به ویژه روسیه و امارات متحده عربی صادر می‌شود.

وی اشتغال صنعت تولید، فرآوری و آماده سازی ماهیان سردابی صادراتی را در این استان ۱۰ هزار نفر دانست و گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از صادرات ماهیان سردابی به خارج از کشور سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.