مهدی تاج، رئیس فدراسیون عصر امروز پذیرای سرمربی، مدیر و مدیر رسانه‌ای تیم امید بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی شرایط تیم فوتبال امید عصر امروز با حضور امید روانخواه سرمربی، رضا نقی پور مدیر و مجید کریمی مدیر رسانه‌ای این تیم در دفتر مهدی تاج ریاست فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه، ضمن ارائه گزارش درباره اردوی تیم ملی امید در اصفهان، برنامه‌ریزی‌های نهایی برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، رئیس فدراسیون ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم امید در مراحل مقدماتی و آماده‌سازی، بر اهمیت حفظ آرامش و تمرکز در ادامه مسیر تأکید کرد. او گفت: بدون استرس و فشار، کار خودتان را با تمرکز ادامه دهید. روند فعلی نشان می‌دهد که مسیر درستی را برای موفقیت در پیش گرفته‌اید.

همچنین در این جلسه، درباره جزئیات برنامه‌ها، بازی‌های تدارکاتی و نحوه آماده‌سازی تیم تا زمان آغاز رقابت‌ها بحث و تبادل نظر شد.

تیم فوتبال امید ایران در جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا که از ۱۶ دی در ریاض عربستان آغاز می‌شود، در گروه C با تیم‌های کره‌جنوبی، ازبکستان و لبنان هم‌گروه است.