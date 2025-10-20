پخش زنده
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: یکی از بحثهای خیلی جدی و مهم در بنیاد، موضوع سلامت و ارتقاء مهارتها به خصوص با تاکید بر زیست بوم منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین دهقان در سفر به خوزستان اظهار کرد: کسانی که آزادی خرمشهر را رقم زدند و آن را به نماد مقاومت، اقتدار و پیروزی به عنوان یک سرمایه پایدار تبدیل کردند، باعث شدند امنیت کشور از گذشته تا امروز تضمین شود.
وی ادامه داد: شهدا، فرماندهان و رزمندگان و همه مردم این منطقه حق بزرگی بر گردن ما دارند؛ امیدواریم مسئولان کشور نیز قدردان و خدمتگزار این مردم باشند.
دهقان با تاکید بر اینکه خوزستان در طول زمان، سرزمین پرورش قهرمانان بزرگ وزنهبرداری، کشتی و فوتبال بوده است، افزود: استعدادهای درخشان بسیاری در این منطقه رشد کردهاند و باید برای پرورش و شکوفایی استعدادهای این استان سرمایهگذاری و برنامه ریزی کرد.
رییس بنیاد مستضعفان، با بیان اینکه ملت نسبت به پیشکسوتان خود احساس غرور دارند، افزود: رسیدن و فتح قله، نیازمند زحمت، همت و اراده است؛ البته امکانات و زیرساختهای لازم هم نیاز است ولی مهمتر از آن، هدف و آرمانی است که افراد برای خود ترسیم میکنند.
دهقان با اشاره به افتتاح پانصدمین چمن مصنوعی احداث شده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گفت: ما خود را در قبال این نیازهای مردم متعهد میدانیم و ساخت پانصدمین زمین چمن مصنوعی، پاسخ ما به نیازهای این مناطق است.
وی با تاکید بر اینکه بنیاد مستضعفان در همه مناطق محروم و هدف در پی حل مشکلات و تامین زیرساختهای لازم است، افزود: این نیاز و انتظار عمومی سرآغاز یک تحرک ورزشی است تا جوانان این مناطق در این میدان پرورش یافته و مهارتهای لازم را کسب کنند و بتوانند در سطح ملی و بینالملی برای کشور افتخار آفرین باشند.
زمین چمن یادآوران خرمشهر که امروز به بهرهبرداری رسید، با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال در زمینی به وسعت ۱۸ هزار متر احداث شده است. همزمان با این مراسم، پنج زمین چمن مصنوعی دیگر در روستاهای شهرستانهای بهبهان (استان خوزستان)، قم (استان قم)، خنداب (استان مرکزی)، خواف (استان خراسان رضوی) و راور (استان کرمان) به صورت برخط افتتاح شد.
در این مراسم، تمبر یادبودی ویژه این رویداد ملی نیز رونمایی شد که نمادی از اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی کشور به شمار میرود.