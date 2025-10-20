پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس از ورود ۵۰ هزار واحد دامی به مراتع خبر داد و گفت: همزمان با آغاز کوچ پاییزه دامها، جاده چالوس دوطرفه مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وحید مشایخ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس در حاشیه کوچ دامها از ارتفاعات منطقه با اشاره به آغاز ورود دامها از اوایل تیرماه به مراتع بخش مرزنآباد گفت: در فصل تعلیف امسال، حدود ۵۰ هزار واحد دامی وارد مراتع کوهستانی شهرستان چالوس شدند..
وی با بیان اینکه در سامانههای عرفی منطقه حدود ۶۰ مرتع عادی و ۱۰۰ مرتع جنگلی و مرتعی وجود دارد، افزود: این مراتع نقش مهمی در تأمین علوفه دامها و حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه دارند..
رئیس اداره منابع طبیعی چالوس با اشاره به تمهیدات ایمنی برای عبور دامها تصریح کرد: همهساله با همکاری نیروی انتظامی، پلیس راه، اداره منابع طبیعی و سایر دستگاههای مسئول، جاده چالوس بهصورت دوطرفه مسدود میشود تا دامداران بتوانند دامهای سبک و سنگین خود را با آرامش خاطر و بدون خطرات جادهای به مناطق پاییندست منتقل کنند..
وی در پایان اعلام کرد: جاده چالوس از ساعت ۲۲ شب گذشته بسته شده و تا ساعت ۲۲ امشب نیز مسدود خواهد بود.