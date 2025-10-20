پخش زنده
امروز: -
داوود عزیزی، ررئیس فدراسیون تنیس از توقف روند واگذاری مجموعه تتنیس استقلال خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس ایران با اشاره به تلاشهای صورتگرفته و حمایتهای وزیر ورزش و نشست تخصصی واگذاری گفت: در نشستی که با حضور وزیر ورزش، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، اعضای هیئت عالی واگذاری، منافهاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و محمدعلی ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد دستور توقف موقت این مر کز مورد موافقت قرار گرفت تا بررسیهای بیشتر در خصوص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این مدت حمایتها و تدابیر وزیر ورزش و تلاشهای صورتگرفته باعث شد این روند که به ضرر ورزش کشور بود متوقف شود و تلاش خواهیم کرد تا مرکز ملی تنیس ایران برای جامعه ورزش و تنیس ایران حفظ شود.