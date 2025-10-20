معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۵۰ فضای ورزشی دانش‌آموزی در قالب طرح میدان همدلی شهید سلیمانی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عامری اصل بیان کرد: در این طرح کلاس‌های تربیت بدنی، زمین چمن مصنوعی و زمین کفپوش‌های روباز (زمین بسکتبال و والیبال استاندارد) ویژه دانش آموزان دختر افتتاح می‌شود.

وی گفت: طرح میدان همدلی شهید سلیمانی در راستای توسعه فضای ورزشی درون مدرسه‌ای و کیفیت بخشی به ورزش از ۲ سال گذشته در حال اجرا است و امسال به شکل ویژه در هفته تربیت بدنی در قالب این طرح فضا‌های ورزشی افتتاح شدند.

عامری اصل ادامه داد: طی ۲ سال اجرای این طرح، صد هزار مترمربع به سرانه ورزشی استان افزوده شد و سرانه ورزشی استان به ازای هر دانش‌آموز از ۱۷ صدم مترمربع به ۳۷ صدم مترمربع ارتقا یافته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه میانگین سرانه ورزشی کشور ۴۲ صدم مترمربع است اظهار کرد: در چشم انداز سند هفتم توسعه باید سرانه فضای ورزشی به یک مترمربع افزایش یابد.

عامری عنوان کرد: با توجه به وسعت استان و جامعه آماری دانش‌آموزی وضعیت سرانه ورزشی استان رو به رشد است با این وجود از خیران و شرکت‌های استان درخواست می‌شود در این زمینه با آموزش و پرورش همکاری کنند.