رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تحول دیجیتال امروز به نقطه‌ای رسیده که بیش از نیمی از اقتصاد برخی کشور‌ها دیجیتالی است؛ اما سهم ما از اقتصاد دیجیتال فقط حدود پنج درصد است و این نشان می‌دهد باید گام‌های جدی‌تری برداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی در مراسم افتتاحیه رویداد ملی «ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها» ، تحول دیجیتال را مهم‌ترین پیشران اقتصاد جهانی دانست و گفت: تحول دیجیتال در جهان از دهه ۱۹۶۰ با ظهور کامپیوترها آغاز شد و امروز به نقطه‌ای رسیده که بیش از نیمی از اقتصاد برخی کشورها دیجیتالی است؛ اما سهم ما از اقتصاد دیجیتال تنها حدود پنج درصد است و این نشان می‌دهد باید گام‌های جدی‌تری برداریم.

وی با اشاره به مطالعات اخیر پژوهشگاه افزود: گزارش‌های بین‌المللی جایگاه ایران را در حوزه اقتصاد دیجیتال حدود رتبه هفتادم دنیا نشان می‌دهند. بنابراین لازم است برنامه‌های مشخص و هماهنگی میان نهادهای مسئول برای ارتقای این جایگاه اجرا شود.

رئیس پژوهشگاه ICT، سه رکن اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال را زیرساخت، نیروی انسانی و فناوری بومی دانست و اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با جدیت در حال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور است و وزیر محترم، دکتر هاشمی، به‌صورت میدانی پیشرفت پروژه‌های فیبر نوری و پوشش شبکه را پیگیری می‌کنند. در پژوهشگاه نیز دوره‌های مهارتی برای تربیت نیروهای متخصص اقتصاد دیجیتال در حال تدوین است.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی خاطرنشان کرد: ایران یکی از کشورهایی است که نسبت دانشجو به جمعیت در آن بسیار بالاست و این ظرفیت ارزشمندی است که باید در مسیر اقتصاد دیجیتال از آن استفاده کنیم. اگر ما از استعدادهای داخلی بهره نبریم، دیگران از آن استفاده خواهند کرد.

شیخی در ادامه به چالش‌های کشور در زمینه دیجیتالی‌سازی صنایع اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های صنعتی کشور، از جمله شبکه‌های کنترل در پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها، غیربومی است و همین امر نگرانی‌هایی در حوزه امنیت سایبری ایجاد کرده است. راه‌حل، توقف نیست؛ بلکه باید به سمت فناوری‌های بومی و توان داخلی حرکت کنیم تا هم امنیت و هم بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی بر ضرورت شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی بین‌دستگاهی از دل این رویداد تأکید کرد و افزود: اگر بتوانیم با همکاری بخش خصوصی، مراکز علمی و نهادهای اجرایی، نقشه راه روشنی برای تحول دیجیتال تدوین کنیم، نتایج ملموسی در سال آینده خواهیم دید.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با قدردانی از دبیر رویداد، دکتر انصاری و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده گفت: این رویداد باید نقطه شروعی برای هم‌افزایی، تبادل تجربه و تدوین برنامه‌های عملیاتی در مسیر اقتصاد دیجیتال کشور باشد. امیدوارم سال آینده بتوانیم از گام‌های عملی و دستاوردهای ملموس این همکاری‌ها سخن بگوییم.