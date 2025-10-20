به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، تنها مدرسه محله حسن آباد درکرج ، پس از تخریب برای نوسازی به حال خود رها شده است و شهروند خبرنگار ما درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام؛

در محله حسن ٱباد کرج، مدرسه ای توسط یک خیر و با استفاده از ظرفیت اداره کل نوسازی مدارس استان البرز در دست ساخت است. در حالی که ۳ سال از ساخت این مدرسه میگذرد فقط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دو سال است که این موضوه را از ٱموزش و پرورش منطقه ۳ اداره کل نوسازی مدارس استان البرز، سازمان بازرسی استان البرز و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌کنیم اما افسوس که مدرسه نیمه کاره رها شده است و بچه های دختر و پسر دبستانی با سن کم و در سرما و گرما با پای پیاده به محله های اطراف برای تحصیل می روند.

محله حسن ٱباد در شهر کرج واقع است ولی دانش ٱموز انگار از روستا به شهر برای تحصیل باید بروند.

لطفاً گزارش تهیه فرمایید و از مسئولین بویژه استاندار البرز و سازمان نوسازی مدارس استان البرز علتی موضوع را جویا شوید.