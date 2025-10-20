معاون حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: سموم آفت‌کش‌ها و کود‌های شیمیایی موجود در آب و خاک خوزستان پایش نشده است و این مساله با توجه به تاثیر آن بر منابع زیستی موجب نگرانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد با اشاره به گستردگی مساحت اراضی کشاورزی و همچنین تولید محصولات غذایی در استان خوزستان، اظهار کرد: در تولید محصولات کشاورزی به ناچار از یک سری سموم و آفت‌کش‌ها و کود‌های شیمیایی استفاده می‌شود، اما میزان پایداری این سموم در طبیعت بسیار مهم است و به همین دلیل این سموم به مواد زیست‌پذیر و سموم ماندگار تبدیل می‌شوند.

وی افزود: هر چه ماندگاری سم در طبیعت بیشتر باشد، اثر آن بیشتر و ماندگارتر خواهد بود. ورود این سموم به منابع زیستی مانند آب، هوا، خاک و مواد غذایی بسیار مهم است؛ رصد باقیمانده سموم در موادغذایی توسط مرکز بهداشت انجام می‌شود، اما پایش سموم در منابع دیگر مانند آب و خاک خوزستان به صورت جدی انجام نشده است و از این نظر نگرانی داریم.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به تصویب قانون خاک، باید میزان آلودگی خاک در خوزستان بررسی شود.

وی اضافه کرد: ورود کود‌های شیمیایی به منابع آبی خوزستان نیز بسیار خطرناک است و باید به این مساله توجه شود، بنابراین پایش منابع آب و خاک خوزستان با رویکرد بررسی میزان باقیمانده سموم و کود‌های شیمیایی بسیار مهم و ضروری است.

قلی‌نژاد ادامه داد: تعداد فروشگاه‌های عرضه غیرمجاز سموم و کود‌های شیمیایی در خوزستان به ویژه در شمال خوزستان در حال افزایش است و باید نظارت برای جلوگیری از فروش سموم ممنوع بیشتر شود. همچنین باید به جایگزینی روش‌های بیولوژیک و دیگر روش‌ها در استان خوزستان توجه ویژه شود و نظارت بر این فروشگاه‌ها هم ترویج داده شود.

وی بیان کرد: در برخی مناطق مسکونی در خوزستان انبار‌های سموم و کود‌های شیمیایی ایجاد شده است. در بازار‌ها نیز چنین انبار‌هایی وجود دارد در حالی که طبق ضوابط استقرار محیط زیست، انبار‌های سموم باید در محدوده‌های خارج از شهر‌ها و با فاصله استاندارد از مناطق مسکونی مستقر باشند.