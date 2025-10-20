پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری: توسعه ورزش نیازمند همافزایی همه دستگاههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفرمردانی گفت: سرمایهگذاری در ورزش موجب کاهش هزینههای درمان و ارتقای سلامت عمومی میشود.
وی از تدوین سند توسعه ورزش استان قدردانی کرد و خواستار بررسی و تکمیل آن در قالب کمیتهای تخصصی با مشارکت دستگاههای مرتبط شد.
استاندار همچنین بر تقویت مسئولیتهای اجتماعی واحدهای تولیدی در حمایت از ورزش، رسیدگی به مسائل اشتغال و مسکن قهرمانان، و پیگیری پروژه استادیوم ۱۵ هزارنفری شهرکرد تأکید کرد.