به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفرمردانی گفت: سرمایه‌گذاری در ورزش موجب کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای سلامت عمومی می‌شود.

وی از تدوین سند توسعه ورزش استان قدردانی کرد و خواستار بررسی و تکمیل آن در قالب کمیته‌ای تخصصی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شد.

استاندار همچنین بر تقویت مسئولیت‌های اجتماعی واحد‌های تولیدی در حمایت از ورزش، رسیدگی به مسائل اشتغال و مسکن قهرمانان، و پیگیری پروژه استادیوم ۱۵ هزارنفری شهرکرد تأکید کرد.