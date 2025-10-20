به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌ملی پاراوزنه‌برداری کشورمان که در رقابت‌های قهرمانی جهانی قاهره ۲۰۲۵ حضور پیدا کرده بود، امروز با استقبال حسن زاده مسئول ستاد دائمی بازی‌های کمیته ملی پارالمپیک، نظامی دبیرکل، بیگ رضایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون، محمدی رئیس انجمن پاراوزنه‌برداری و مسئولین هیئت استان البرز به کشور بازگشت.

