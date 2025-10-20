پخش زنده
تیم ملی پاراوزنه برداری کشورمان از مسابقات جهانی مصر به میهن بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمملی پاراوزنهبرداری کشورمان که در رقابتهای قهرمانی جهانی قاهره ۲۰۲۵ حضور پیدا کرده بود، امروز با استقبال حسن زاده مسئول ستاد دائمی بازیهای کمیته ملی پارالمپیک، نظامی دبیرکل، بیگ رضایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون، محمدی رئیس انجمن پاراوزنهبرداری و مسئولین هیئت استان البرز به کشور بازگشت.
تیم ملی پاراوزنهبرداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب ۷ نشان رنگارنگ شد.