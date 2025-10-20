پخش زنده
بر اساس اعلام شرکت گاز خوزستان، فردا سه شنبه گاز در روستای نبی اکرم اهواز قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز خوزستان طی اطلاعیهای به شرح ذیل اعلام کرد که گاز در یکی از روستاهای اهواز قطع میشود.
به اطلاع شهروندان محترم شهرستان اهواز میرساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای نبی اکرم در روز سه شنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکین محترم درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مأمورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.