به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز خوزستان طی اطلاعیه‌ای به شرح ذیل اعلام کرد که گاز در یکی از روستا‌های اهواز قطع می‌شود.

به اطلاع شهروندان محترم شهرستان اهواز می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای نبی اکرم در روز سه شنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین محترم درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مأمورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.