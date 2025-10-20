شیردختران جوان هندبال ایران برای اولین بار در تاریخ مقابل چین به برتری رسیدند و یک شگفتی بزرگ را رقم زدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران ساعتی پیش در اولین دیدار خود در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان مقابل چین، قهرمان نوجوانان و صاحب رده سوم جوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، به میدان رفت و با یک بازی درخشان اولین پیروزی خود را در این رقابت‌ها کسب کرد و بک شگفتی بزرگ را رقم زد.

ملی‌پوشان کشورمان این دیدار را درخشان آغاز کردند طوری که وقتی نتیجه به ۰ -۴ به سود سفیدپوشان ایران رسید، سرمربی چین مجبور شد تایم اوت بگیرد تا با شاگردانش صحبت کند. پس از این تایم اوت چین به خود آمد و توانست اختلاف گل را جبران کند و حتی پیش بیفتد، اما ملی‌پوشان ایران هم عقب ننشستند و عملکرد موفق خود را ادامه دادند تا این نیمه ۱۱ -۱۲ به سود چین پایان یابد.

اما در نیمه دوم ورق برگشت و عملکرد موفق زهرا افشاری درون دروازه و تمام بازیکنان بخصوص پریسان احمد خسروی باعث شد این نیمه بسیار جذاب و دیدنی دنبال شود. دختران هندبال ایران با ارائه یک بازی یکدست موفق شدند حملات چین را مهار و اختلاف گل خوبی با حریف ایجاد کنند تا در نهایت در پایان بازی برخلاف باور همگان پیروزی ۲۵-۳۰ را به نام ایران ثبت کنند.

این اولین برد تاریخ هندبال بانوان ایران برابر چین بود که با اقتدار و شگفت‌انگیز رقم خورد.

نکته مهم این دیدار عکس‌العمل‌های فوق‌العاده زهرا افشاری درون دروازه بود که بار‌ها مانع گلزنی مهاجمان قدرتمند چین شد و تحسین چندباره گزارشگر بحرینی این بازی را در پی داشت.

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران فردا، سه‌شنبه در دومین بازی خود در این جام باید به مصاف ازبکستان برود که امروز ۲۶-۳۹ هند را شکست داد. در دیگر دیدار امروز در بخش هندبال دختران قزاقستان ۲۴-۴۰ مقابل هنگ‌کنگ به پیروزی دست یافت.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد، اما مسابقات تیم ملی هندبال دختر ایران از امروز، ۲۸ مهر آغاز شد.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند بصورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.