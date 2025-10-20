امروز: -
واکنش‌ها به تظاهرات سراسری علیه ترامپ در آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸- ۱۷:۱۶
کاهش محبوبیت دونالد ترامپ در همه ایالت‌های آمریکا

 آغاز تظاهرات سراسری ضد ترامپ باعنوان نه به پادشاهان درآمریکا

برچسب ها: تظاهرات در آمریکا ، ترامپ
