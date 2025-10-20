مشمولان استان زنجان با برگ آماده به خدمت آبان ۱۴۰۴ باید برای دریافت معرفی‌نامه و اعزام به خدمت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان اعلام کرد : کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴، از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم، موظف‌اند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت کنند و طبق اطلاعات مندرج در آن در زمان و محل اعلام شده حاضر شوند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

وی تأکید کرد : مشمولان باید اصل مدارک مورد نیاز از جمله برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی، شناسنامه و مدارک مربوط به شرایط خاص مانند تاهل، گواهی فوت والدین، جانبازان بالای ۱۰ درصد و خانواده‌های درجه یک شهدا را به همراه داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی زنجان افزود: عدم حضور در زمان و مکان مقرر، غیبت محسوب شده و مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی با افراد متخلف برخورد خواهد شد.