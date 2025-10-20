به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار فدوی در حاشیه مراسم ترحیم سردار افشار در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان امروز رهبر انقلاب اظهار داشت: جبهه باطل شیطان بزرگ و همراهانشان و رژیم صهیونیستی تا کنون به صورت غیر مستقیم به ایران حمله می‌کردند، اما این بار احمقانه رفتار کردند و مستقیم وارد عمل شدند.

سردار فدوی ادامه داد: اقدام احمقانه دوم آنها این بود که قبلش اهدافشان را اعلام کردند که نابودی نظام ایران بود، اما آنچنان تو دهنی محکمی خوردند و با شکستی مواجه شدند که همه عالم ان را فهمیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: شکستی که آنها با آن مواجه شدند کل جبهه باطل را شامل می‌شود و لذا مایوس شدن آنها را به دنبال داشت و پیروزی متعلق به جبهه انقلاب اسلامی شد.

وی همچنین تصریح کرد: ۲۵۰۰ شهر در سراسر دنیا همزمان دیروز علیه ترامپ راهپیمایی میلیونی کردند که شکست بزرگی است و طبیعی است که مأیوس شوند.