مسابقات در شش رشته مختلف مهارتی برگزار شد و هدف اصلی آن، تقویت روحیه، ارتقای توانمندی‌های شغلی و آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت موفق به جامعه بود. همچنین، این رقابت‌ها زمینه‌ای را برای افزایش مهارت‌های کاربردی سربازان وظیفه فراهم ساخت تا پس از پایان دوره خدمت، از فرصت‌های شغلی بیشتری برخوردار باشند.