چهارمین دوره مسابقات آزاد مهارت ویژه زندانیان و سومین دوره مسابقات سربازان وظیفه در استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مسابقات آزاد مهارت ویژه زندانیان با مشارکت ۵۳۷ نفر از زندانیان، سربازان و کارکنان زن و مرد زندانهای استان البرز برگزار شد و در پایان، ۵۴ نفر بهعنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
مسابقات در شش رشته مختلف مهارتی برگزار شد و هدف اصلی آن، تقویت روحیه، ارتقای توانمندیهای شغلی و آمادهسازی زندانیان برای بازگشت موفق به جامعه بود. همچنین، این رقابتها زمینهای را برای افزایش مهارتهای کاربردی سربازان وظیفه فراهم ساخت تا پس از پایان دوره خدمت، از فرصتهای شغلی بیشتری برخوردار باشند.