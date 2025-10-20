مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران امروز از مدرسه خیّرساز روشنگر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تجهیز و آماده‌سازی مدرسه برای اجرای آزمایشی طرح مدرسه هوشمند قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس‌جمهور در جریان این بازدید با معلمان و دانش‌آموزان گفت‌و‌گو کرد و بر اهمیت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای همه کودکان تأکید کرد.

طرح مدرسه هوشمند با هدف ارتقای کیفیت یادگیری، توسعه عدالت آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش طراحی شده و در نخستین مرحله، برخی مدارس منتخب استان تهران به زیرساخت‌های هوشمند آموزشی، سامانه‌های تعاملی و آزمایشگاه‌های دیجیتال مجهز شده‌اند.

مدرسه هوشمند، فراتر از تکنولوژی است؛ نمادی است از عدالت، نوآوری و فرصت برابر برای نسل آینده ایران

شایان ذکر است که حضور رئیس‌جمهور و استاندار تهران در این مراسم، جلوه‌ای از تلاش مشترک برای هم‌افزایی مدیریت اجرایی و حمایت میدانی از آموزش‌های نوین بود و نشان داد که دولت چهاردهم به توسعه عدالت آموزشی و بهره‌گیری از فناوری در مدارس اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.