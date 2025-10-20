پخش زنده
با وارد شدن به فصل پاییز، یکی از روشهای طبیعی و موثر برای حفظ سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن، استفاده از دمنوشهای گیاهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دمنوشها، با ترکیبات طبیعی و متنوع خود، خواص بیشماری را در ارتقای سلامت بدن دارند. در فصل پاییز، استفاده از دمنوشها به خصوص میتواند به تسکین علائم و مشکلاتی که با تغییر آب و هوا همراه میشوند، کمک کند.
با تغییر در دما و رطوبت هوا، ممکن است برخی از مشکلات متداول مانند سرماخوردگی، سرفه، آنفولانزا و کاهش انرژی را در پاییز تجربه کنیم. در این مواقع، دمنوشهای گیاهی میتوانند یک راه طبیعی و موثر برای ارتقای سلامت و تسریع در بهبودی علائم باشند.
گیاهان دارای خواص ضد التهابی، ضدعفونی کننده، آرام بخشی و افزایش ایمنی بدن هستند که در دمنوشها به خوبی به قابل دستیابی هستند. برخی از گیاهانی که در فصل پاییز میتوانند در دمنوشها استفاده شوند عبارتند از: زنجبیل، زعفران، مرزنجوش، نعناع، زیره سبز، گل گاوزبان، چای ترش.
با انتخاب دمنوشهای مناسب و مطابق با نیازهای خود، میتوانیم از خواص طبیعی این گیاهان برای بهبودی و آرامش بیشتر در فصل پاییز بهرهبرداری کنیم. توجه به تنشهای روزمره، تغذیه مناسب، استراحت کافی و تمرین منظم نیز از جمله عواملی هستند که به حفظ سلامت و بهبودی در فصل پاییز کمک میکنند. اما استفاده از دمنوشهای گیاهی میتواند به عنوان یک مکمل طبیعی و موثر به این عوامل اضافه شود.
معرفی بهترین دمنوش ها، برای استفاده در فصل پاییز
در فصل پاییز، برخی دمنوشهای خاص میتوانند به شما کمک کنند تا از خواص طبیعی گیاهان استفاده کنید و سلامت خود را حفظ کنید. در زیر، تعدادی از دمنوشهای مناسب برای فصل پاییز را معرفی میکنیم:
دمنوش زعفران
– خواص: ضد التهاب، ضد افسردگی، ضداضطراب، بهبود خلق و خو، افزایش انرژی.
– روش تهیه: مقداری زعفران را در یک فنجان آب جوش بریزید و به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه دم کنید. میتوانید آن را به عنوان یک نوشیدنی گرم یا به عنوان افزودنی در غذاها استفاده کنید.
چای ترش
– خواص: ضد التهاب، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش چربی خون.
– روش تهیه: برگهای خشک چای ترش را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را به مدت ۵-۱۰ دقیقه دم کنید.
گل گاو زبان
– خواص: ضد التهاب، ضد عفونت، آرامش بخش برای رودهها، تسکین دهنده سرفه.
– روش تهیه: چند برگ گل گاو زبان را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه دم کنید. میتوانید با اضافه کردن لیمو عمانی مزه آن را متفاوت کنید.
دمنوش زنجبیل
– خواص: ضد التهاب، ضد سرماخوردگی، آرامش بخش، افزایش سیستم ایمنی بدن.
– روش تهیه: تکههای ریز شده زنجبیل را در آب جوش بریزید و حدود ۱۰-۱۵ دقیقه بگذارید تا عصاره زنجبیل خوب استخراج شود. سپس میتوانید آن را تازه یا با اضافه کردن عسل و آب لیمو میل کنید.
دمنوش مرزنجوش
– خواص: آرامش بخش، ضد سرفه، ضد التهاب، تسکین دهنده درد.
– روش تهیه: یک قاشق چایخوری از ترکیب خشک مرزنجوش را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را به همان صورت یا با اضافه کردن عسل میل کنید.
دمنوش نعناع
– خواص: ضد سرفه، ضد عفونت، آرامش بخش، تسکین دهنده مشکلات گوارشی.
– روش تهیه: چند برگ نعناع را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را برای ۱۰-۱۵ دقیقه دم کنید. میتوانید با اضافه کردن عسل یا لیمو طعم آن را متفاوت کنید.
دمنوش زیره سبز
– خواص: ضد عفونت، ضد سرفه، ضد التهاب، تسکین دهنده درد.
– روش تهیه: یک قاشق چایخوری از ترکیب خشک زیره سبز را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را حدود ۱۰ دقیقه دم کنید.
دمنوش گل یاسمن
– خواص: آرامش بخش، کاهش استرس، بهبود خواب، ضد افسردگی.
– روش تهیه: چند برگ گل یاسمن را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را به مدت ۵-۱۰ دقیقه دم کنید. میتوانید با اضافه کردن عسل یا نعناع آن را میل کنید.
دمنوش هل
– خواص: ضد سرفه، ضد عفونت، افزایش هضم و جوانی پوست.
– روش تهیه: چند عدد هل کوچک را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را به مدت ۵-۱۰ دقیقه دم کنید.
دمنوش اسطوخودوس
– خواص: ضد استرس، ضد اضطراب، آرامش بخش، تسکین دهنده درد.
– روش تهیه: چند گل اسطوخودوس را در یک فنجان آب جوش بریزید و آن را به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه دم کنید. میتوانید با اضافه کردن عسل و آب لیمو آن را میل کنید.
دمنوش چای سبز
– خواص: ضد اکسیدان، افزایش انرژی، بهبود سیستم ایمنی بدن.
– روش تهیه: یک برچسب از چای سبز را در یک فنجان آب ۸۰ درجه سانتیگرادی بریزید و آن را به مدت ۲-۳ دقیقه دم کنید. میتوانید با اضافه کردن عسل یا نعناع آن را میل کنید.
دمنوش زعفران و زنجبیل
– خواص: ضد التهاب، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش علائم سرماخوردگی.
– روش تهیه: ترکیبی از زعفران و زنجبیل را در آب جوش بریزید و به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه دم کنید. میتوانید با اضافه کردن عسل آن را نوش جان کنید.