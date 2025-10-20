پخش زنده
نشست تبادل نظر درخصوص مسائل و چالشهای تالاب هورالعظیم با حضور مقامهای مسئول ایران و عراق به میزبانی وزارت خارجه عراق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری نشست تبادل نظر درخصوص مسائل و چالشهای تالاب هورالعظیم با حضور مقامهای مسئول ایران و عراق به میزبانی وزارت خارجه عراق گفت: گزارش جامعی در این نشست از آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم در بخش عراقی (هورالهویزه) ارائه شد.
آرزو اشرفیزاده ادامه داد: در این گزارش بر ضرورت تأمین نیاز آبی تالاب از رودخانه دجله تاکید شد چرا که عدم تأمین نیاز آبی منجر به خشک شدن کامل تالاب و خودسوزی بستر آن و در ادامه حرکت دود و آلودگی ناشی از این آتشسوزیها به سمت شهرهای استان خوزستان در ایران شده است.
وی افزود: ایران در این گفتوگوها بار دیگر بر ضرورت مدیریت منابع و مصارف رودخانه دجله به منظور تأمین نیاز آبی تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) با هدف پیشگیری از تشدید آتشسوزی بخش عراقی تالاب و حرکت آلایندگی به سمت استان خوزستان در ایران تاکید کرده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طرف عراقی ضمن ارائه گزارشی مبسوط از وضعیت آب در مخازن سدهای احداث شده بر روی دجله و خشکسالی شدید حاکم بر حوضه آبریز، متعهد شد در سال آبی جدید حداکثر تلاش خود را برای تأمین حقآبه تالاب به عمل آورد.
اشرفیزاده همکاری دو کشور ایران و عراق در بهرهگیری از هواپیما و بالگرد برای اطفای حریق و مدیریت تالاب را از دیگر مباحث مطرح شده عنوان کرد و گفت: طرف عراقی اعلام کرد که اخیراً یک هواپیمای اختصاصی اطفای حریق خریداری شده، اما هنوز به لحاظ فنی و آموزشی وارد مرحله عملیاتی نشده که امیدوارند در آینده نزدیک با رفع مسائل فنی، این هواپیما مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از اعلام آمادگی کامل مسئولان عراقی حاضر در جلسه برای پشتیبانی از هواپیما و بالگردهای ایرانی برای اطفای حریق در زمان آتشسوزی تالاب خبر داد و اظهار کرد: قول مساعد مسئولان عراقی مبنی بر فراهم سازی تمامی مجوزها و امکانات لازم برای پروازهای
اشرفیزاده بحث و بررسی در خصوص تعیین و تدوین اولویتهای پژوهشی را از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست برشمرد و گفت: چارچوب همکاریهای علمی و پژوهشی در خصوص چالشهای مشترک زیستمحیطی با هدف تدوین و اجرای پروژههای هماهنگ میان متخصصان دو کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت.