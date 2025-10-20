رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای: زیرساخت‌های مهارت‌آموزی در کشور رو به رشد است، اما هنوز کافی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امروز در اختتامیه مسابقه‌های ملی مهارت در اصفهان گفت: ایجاد زیرساخت‌های گسترده، عادلانه و منصفانه برای مهارت‌آموزی از اهداف اصلی برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای است.

غلامحسین محمدی افزود: «عدالت آموزشی» از برنامه‌های کلیدی دولت چهاردهم است و اقدام‌های ارزشمندی برای تحقق این امر و دسترسی همگان به آموزش‌های مهارتی در حال اجراست.

وی تاکید کرد: تمام شهروندان ایرانی در هر نقطه کشور و در هر سنی، باید امکان بهره‌مندی از آموزش‌های مهارتی را داشته باشند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای اضافه کرد: افزایش مهارت‌ها به افزایش دانایی، توانایی و ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای علاوه بر فراگیری دارای توسعه تنوع رشته‌ها در حوزه‌های گوناگون فناوری، صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی است تا جوانان بتوانند از دانش روز جهان بهره‌مند شوند.

محمدی با اشاره به برگزاری رقابت‌های ملی مهارت اصفهان در ۳۸ رشته از۶۰ رشته جهانی ابراز امیدواری کرد که روزی برای تمام رشته‌ها در کشور، تکنسین‌های ماهر تربیت شود.

در اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقه‌های ملی مهارت زهرا بهروزآذر معاون امور بانون و خانواده رئیس جمهور که در سالن همایش‌های بین‌المللی اصفهان برگزار شد، نیز حضور دارد.

در این مراسم نفرات برتر در ۳۸ رشته فنی و حرفه‌ای معرفی شدند.