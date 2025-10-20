به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی فاتحی نیا گفت: آنفلوانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسی پرندگان است. ویروس‌های آنفلوانزا دارای ۳ نوع تیپ C، B، A می‌باشند. در طیور فقط تیپ A می‌تواند ایجاد بیماری کند و این تیپ علاوه بر طیور و سایر حیوانات، انسان را هم درگیر می‌نماید.

وی افزود: مرغ و خروس، بوقلمون، مرغ شاخدار، پرندگان زینتی، پرندگان وحشی و شتر مرغ از پرندگان حساس به بیماری هستند.

فاتحی نیا علائم این بیماری را در طیور، شروع ناگهانی تلفات با روند افزایش در گله، پژمردگی و دور هم جمع شدن گله، انتشار ناگهانی بیماری در گله، بی حالی شدید، کاهش شدید مصرف دان، افت ناگهانی و شدید تولید تخم مرغ روزانه، علائم تنفسی حاد، سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا بیان کرد.

وی همچنین راه‌های انتقال بیماری را تماس با پرندگان وحشی و آلوده، تماس با طیور آلوده، از طریق کفش، لباس، خودرو، آب، دان، مدفوع و بستر آلوده، سگ و گربه به عنوان ناقلان مکانیکی، تهیه دان از منابع غیر مطمئن بخصوص کانون‌های آلوده، پراکنده شدن کود مرغداری به محیط اطراف، عدم پاکسازی و ضدعفونی کامل محل نگهداری مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از پرورش جوجه عنوان کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه افزایش تلفات، کاهش شدید مصرف دان و موارد عنوان شده با تماس با سامانه ۱۵۱۲ فوریت‌های دامپزشکی اطلاع دهند.