به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی درجلسه شورای اجتماعی استان که با محوریت مدیریت محله محور برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حل مسائل اجتماعی گفت: اجرای مدیریت محله محور، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای احساس تعلق شهروندی است.

رسول مقابلی افزود: برای موفقیت این طرح، همکاری نهاد‌های مردمی، شورا‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی ضروری است و باید آموزش و توانمندسازی مدیران محلات در دستورکار قرار گیرد.

در این جلسه راهکار‌های تقویت مشارکت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و اجرای طرح‌های محله‌محور درشهر‌ها و روستا‌های استان بررسی شد و اعضا پیشنهاد‌هایی در زمینه شناسایی اولویت‌های اجتماعی هرمحله، بهره‌گیری ازظرفیت جوانان و زنان در تصمیم سازی‌های محلی و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای طرح محله‌محور در سطح استان ارائه کردند.