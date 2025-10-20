پخش زنده
رییس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: تفاهمنامه همکاری بین شورای حل اختلاف خوزستان و سپاه ناحیه امام علی (ع) اهواز به منظور گسترش فرهنگ صلح و سازش و تشکیل هیاتهای صلح امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی دوشنبه در نشست با سپاه ناحیه امام علی (ع) اهواز بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر اقدامات نظامی برای حفظ و حراست نظام اسلامی، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارای خلاقیتهای بی بدیل بوده و با اقدامات شایسته خود توانسته برگهای زرینی را به کارنامه سراسر افتخار نظام اسلامی بیفزاید.
وی گفت: انعقاد این تفاهمنامه و استفاده از ظرفیت بسیج و سپاه در راستای توسعه صلح و سازش بسیار اثر گذار است و به زودی مقدمات تشکیل و راه اندازی هیاتهای صلح در پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج اهواز انجام خواهد شد.
فرمانده سپاه امام علی (ع) اهواز در ادامه این نشست اظهار کرد: تلاش سپاه و بسیج نهادینه کردن فرهنگ صلح وسازش در جامعه است و ایجاد صلح میان مردم یک وظیفه دینی و با اهمیت است که تمام مسئولان برای ترویج این فرهنگ در استان باید تلاش کنند.
سرهنگ شاپور احمدی افزود: صلح و عفو باید ازدرون نهادهای مردمی و مذهبی مانند مساجد وحسینیهها وهیاتها آغاز شود.