مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتِ کشت و صنعت و دامپروری مغان، به دلیل شیوع تب برفکی در بین دامِ این مجموعه، به دادستانیِ شهرستان پارس آباد احضار، و مدیر دامپروری به یگانِ دلالت تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل؛ در پی شیوع گسترده بیماری تب برفکی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که باعثِ تلف شدنِ تعدادی از احشام و گوساله‌ها شده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس‌آباد از مکانِ شیوعِ این بیماری بازدیدِ میدانی، و دستور تشکیل پرونده قضایی صادر کرد.

در این بازدید که رئیس شبکه دامپزشکی، نماینده شبکه بهداشت، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پارس آباد و اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان هم حضور داشتند، فیروز فرهانی دادستان پارس‌آباد، از وضعِ نامناسبِ ایستگاه دامپروری و حجمِ تلفاتِ ناشی از تب برفکی به‌شدت ابراز نارضایتی کرد.

وی سپس از مکانِ دفن غیراصولی و غیربهداشتیِ احشامِ تلف‌شده بازدید و از این وضع به‌شدت انتقاد کرد و گفت: دفنِ غیربهداشتیِ لاشه‌ها در محوطه ایستگاهِ دامپروری، بوی نامطبوعی را در اطراف و روستا‌های همجوار ایجاد کرده بود که در این زمینه هم پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

فرهانی در ادامه با صدور دستورهای قضایی، بر لزوم مشخص شدنِ تعداد دقیقِ دام‌های تلف‌شده و تطبیق آمار ارائه شده با لاشه‌های معدوم شده تأکید کرد و افزود: برای بررسی دخالت کردن یا نکردنِ عوامل انسانی در وقوع و گسترشِ این بیماری و مشخص شدن مقصرانِ اصلی در پیگیری عواقبِ آن از جمله کاهش شیردهی و تلفاتِ دام، پرونده‌ای تشکیل می‌شود.

دادستان پارس‌آباد خبر داد که در پی اِهمال در رهاسازی و دفنِ غیراصولی لاشه دام‌های تلف‌شده، مسئولِ ایستگاه دامپروری شرکت و برخی عوامل مربوط، زیرِ نظر قرار گرفته اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی در پایان از احضارِ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای ارائه توضیحات خبر و هشدار داد: سلامتِ مردم خط قرمز دستگاه قضایی ست و اگر کوچک‌ترین تخطی در این پرونده مشاهده شود، بدون اغماض با مقصران و مسببان، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.