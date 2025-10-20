معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان از اعزام ۲۳ هزار لرستانی به اردوهای راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سعیدپورعلی امروز در نشست برنامه ریزی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور بیان کرد:امسال ۲۳ هزار دانش آموز و فرهنگی به اردوهای راهیان نور اعزام خواهند شد.

وی گفت:۱۱۳ هزار لرستانی نیز در قالب کاروان های راهیان پیشرفت از مراکز علمی و صنعتی کشور بازدید خواهند کرد.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در پایان با بیان اینکه در روزهای آینده اولین اعزام کاروان های راهیان نور از شهرستان الیگودرز آغاز می شود خاطرنشان کرد:تلاش می شود با هم افزایی دستگاههای اجرایی با سپاه در برگزاری مطلوب اعزام و پشتیبانی کاروان ها قدم برداریم.