به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در یکی از روستا‌های شهرستان گتوند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه آن را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ ابدالی فرد در پایان با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان، خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند