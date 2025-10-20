پخش زنده
فرمانده انتظامي گتوند ازدستگيري باند 3 نفره سارقان منزل و کشف اموال مسروقه در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در یکی از روستاهای شهرستان گتوند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس اگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه آن را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ ابدالی فرد در پایان با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان، خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند