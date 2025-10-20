به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل دفتر فنی استانداری در حاشیه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان گفت: شیوه نامه اجرایی طرح زوج و فرد ترافیک اصفهان در راستای مساعدت حداکثری با ساکنان محدوده طرح و با رویکرد توسعه حمل و نقل عمومی بررسی و پس از گذشت چند سال مورد جمع بندی و تصویب قرار گرفت.

محمد یوسف زاده ادامه داد: در این راستا مقرر شد شیوه نامه اجرایی ورود به محدوده زوج و فرد با تصمیمات اتخاذ شده و احکام صادره تا پیش از شروع فصل زمستان اجرا شود تا شاهد تاثیرات آن بر روی کیفیت هوا و رونق حمل و نقل عمومی باشیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: در کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان موضوعات دیگر نظیر مسیر حلقه چهارم ترافیکی اصفهان و سازوکار اجرایی تامین دسترسی‌های مناسب به شمال شهر اصفهان مطرح و مقرر شد ظرف ۲ ماه طرح جامع دسترسی‌های شمال اصفهان از جمله بلوار جانبازان و نقشه‌های اجرایی رینگ چهارم در محدوده مذکور توسط مشاور طرح دقیق سازی و ارائه شود.