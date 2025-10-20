مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: مهرماه امسال بیش از ۷۴۲ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی ارزش این اراضی را بیش از هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این موفقیت با همکاری مقامات قضایی و انتظامی استان و همچنین تعامل اداره حقوقی محقق شده است.

وی با اشاره به اقدامات قاطع یگان حفاظت از اراضی، اظهار کرد: این عملیات در ۶ شهرستان آبادان، شوشتر، اهواز، رامشیر، دزفول و رامهرمز انجام شده و در مجموع هفت مورد رفع تصرف به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تقدیر از دقت و تیزهوشی رئیس‌های ادارات شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اراضی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی تحرکات احتمالی در اراضی دولتی را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پیگرد قضایی انجام می‌دهد.

وی از شهروندان خواست تا موارد مشاهده‌شده زمین‌خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اطلاع دهند.

بر اساس این گزارش استان خوزستان یکی از پرجمعیت ترین استان های کشور به شمار می رود.