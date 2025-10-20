به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر بیمارستان الزهرای اصفهان در نشست معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده استان گفت: در استان اصفهان ریسک ابتلاء به سرطان سینه در میان بانوان بیش از میانگین کشوری است و باید برنامه‌های غربالگری و آگاهی‌رسانی با جدیت بیشتری دنبال شود.

مینو موحدی افزود: بر اساس آمار‌های موجود، در کشور از هر هشت دختر نوزاد که به دنیا می‌آید، یک نفر در طول زندگی در معرض ابتلاء به سرطان سینه قرار دارد، در حالی‌که این رقم در کشور‌های غربی از هر شش نفر و در شرق آسیا از هر پانزده نفر یک نفر است.

به گفته وی در ارزیابی‌های انجام‌شده نسبت به کل جمعیت، بروز سرطان سینه در کشور ۴۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده که این رقم در استان اصفهان به‌طور قابل توجهی بالاتر است.

مدیر بیمارستان الزهرای اصفهان افزود: غربالگری سرطان سینه از طریق ماموگرافی و سونوگرافی مؤثرترین اقدام برای کاهش مرگ‌ومیر زنان است و باید آموزش و دسترسی به این خدمات در تمام شهرستان‌ها گسترش یابد.