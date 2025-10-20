مدیرکل انتخابات استان بوشهر:
گواهیِ نداشتن سوءپیشینه و پذیرش استعفا دو شرط اصلی نامنویسی برای شورا
هادی اخلاقی گفت: کسانی که دارای مسئولیت اداری و نظام صنفی و خواستار نامنویسی در انتخابات شورای شهر و مشمول ماده ۴۱ قانون هستند، باید از ۲۱ تا ۲۷ استعفا و هم پذیرش استعفا را از دستگاه خدمت خود دریافت میکردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: با دستور ستاد انتخابات کشور از ۲۱ شهریور بهصورت رسمی فرآیندهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری آغاز شد.
او اضافه کرد: هنگام نامنویسی باید گواهیِ نداشتن سوءپیشینه که کمتر از سه ماه از آن گذشته باشد و استعفا و پذیرش استعفا را تقدیم کنند؛ این مدارک بررسی خواهد شد و اگر مسئولی در بخشی که مسئولیت دارد پذیرش استعفا را نگرفته باشد، امکان نامنویسی برای انتخابات شوراها را نخواهد داشت.