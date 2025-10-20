مدیرکل انتخابات استان بوشهر:

گواهیِ نداشتن سوءپیشینه و پذیرش استعفا دو شرط اصلی نام‌نویسی برای شورا

هادی اخلاقی گفت: کسانی که دارای مسئولیت اداری و نظام صنفی و خواستار نام‌نویسی در انتخابات شورای شهر و مشمول ماده ۴۱ قانون هستند، باید از ۲۱ تا ۲۷ استعفا و هم پذیرش استعفا را از دستگاه خدمت خود دریافت می‌کردند.