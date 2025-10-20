به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا شمسائی با بیان اینکه با دریافت خبری مبنی بر احتکار مواد غذایی داخل انبار یک واحد صنفی در این شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: ماموران انتظامی با انجام تحقیقات نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی از کشف ۴ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در بازرسی از این مکان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه افزود: در این رابطه متهم ۵۶ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.