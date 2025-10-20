رئیس انجمن خرمای خوزستان با انتقاد از نبود زیرساخت‌های مناسب برای بسته‌بندی و صادرات خرما در استان گفت: در خوزستان حتی یک سردخانه استاندارد مخصوص نگهداری خرما وجود ندارد و این مسئله مشکلات جدی برای حفظ کیفیت و صادرات محصول ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماجد مطوریان‌پور اظهار کرد: دومین بزرگداشت روز ملی خرما به همت انجمن‌های خرمای ایران و خوزستان، با همکاری سه اتاق بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند، با حضور ۲۰۰ مهمان ملی و استانی در آبادان برگزار خواهد شد.

مطوریان‌پور بیشترین نوع تولید خرمای استان خوزستان را نوع استعمران اعلام کرد و افزود: این نوع محصول به دلیل کیفیت مناسب به کشور‌های اروپایی، کانادا و آسیای شرقی صادر می‌شود و بیشترین مقاصد صادرات خرمای سایر به اروپا، اوراسیا، اقیانوسیه و کانادا است و اخیرا نیز بازار ژاپن به فهرست مقاصد صادراتی افزوده شده است.

وی با اشاره به تنش آبی در سال جاری بیان کرد: به علت شوری آب و هوای گرم در سال جاری شاهد کاهش ۵۰ درصدی تولید خرما در جنوب غرب خوزستان هستیم که ادامه این روند باعث از دست دادن بازار جهانی می‌شود.

رئیس انجمن خرمای خوزستان گفت: به دلیل برداشت‌های بی‌رویه و کشت شلتوک در چهار مرحله رهاسازی آب به سوی نخلستان‌های انتهای حوزه آبریز کاروان، فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد آب رهاسازی شده به نخلستان‌ها رسید و این مهم باعث کاهش کیفیت محصول در سال جاری شد.

مطوریان‌پور با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های مناسب برای بسته‌بندی و صادرات خرما در استان گفت: در خوزستان حتی یک سردخانه استاندارد مخصوص نگهداری خرما وجود ندارد.

وی افزود: سردخانه دولتی موجود نیز خرمای تولید شده را نمی‌پذیرد و تنها یک سردخانه فعال در آبادان وجود دارد که استفاده از آن برای بخش خصوصی یا ممکن نیست یا بسیار پرهزینه است.

رئیس انجمن خرمای خوزستان با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل خرما‌های گونه‌های خاص افزود: خرمای برهی یکی از گونه‌های بازارپسند است، اما به دلیل نیاز به نگهداری و حمل‌ونقل سردخانه‌ای، زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده است.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران نیز در این نشست اظهار کرد: از ۲ سال گذشته روز ملی خرما در تقویم رسمی کشور ثبت شده و سال گذشته در کرمان برگزار شد.

هادی مقدم افزود: امسال با هماهنگی استان و اتاق بازرگانی خوزستان، میزبانی این رویداد به خوزستان واگذار شده است تا توجه‌ها به ظرفیت خرمای کشور معطوف شود.

وی با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرمای جهان است، اما از نظر صادرات در جایگاه دوم قرار ندارد، گفت: علت این موضوع صادرات فله‌ای خرماست.

وی افزود: لازم است بسته‌بندی، برندسازی و ارزش‌افزوده در این حوزه تقویت شود.

مقدم با بیان اینکه موضوعاتی مانند رفع مشکلات آبی نخیلات، نخلداری پیشرفته و پنل‌های مربوط به مشوق‌های بانکی و تولیدی در برنامه‌های همایش ملی خرما گنجانده شده است و گفت: در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، برای متقاضیان ورود به صنعت خرما بسته‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود، اما در ایران تاکنون بخشنامه یا برنامه حمایتی مشخصی وجود ندارد.

مقدم گفت: در زمینه آموزش نیز شرکت‌های متعددی برای ارائه طرح‌ها و کاتالوگ‌های خود اعلام آمادگی کرده‌اند و قرار است تفاهم‌نامه‌ای میان جهاد کشاورزی، انجمن خرمای خوزستان و اتاق بازرگانی منعقد شود.

وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه و همایش، دستیابی به خروجی‌های عملی در سطح استان و ارتقای جایگاه صنعت خرما در کشور است.

دومین همایش ملی خرما چهارشنبه هفته جاری در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.