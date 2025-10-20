تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰، ۴۰ منظومه روستایی (ستاد) و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک در روستا‌های کشور با هدفگذاری ظرفیت ۸۰۰ مگاوات منعقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ساتبا، در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام و مصوبات قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور حفظ و جذب جمعیت روستاها، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰، ۴۰ منظومه روستایی (ستاد) و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به ریاست علی آقامحمدی، رییس ستاد "آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی" و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا، فردا، سه شنبه، ۲۹ مهرماه در محل ستاد مبادله و به امضا می‌رسد.

با اجرای مفاد این تفاهم نامه، زیرساخت‌های لازم در کشور برای استفاده از روش‌های تولید برق تجدیدپذیر و پاک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهاد‌های محلی، مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی کشور در چهارچوب اسناد تهیه شده در طرح‌های آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی ایجاد می‌شود.

این تفاهم‌نامه به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک در روستا‌های کشور در چارچوب مدل‌های مختلف توسعه‌ای ساتبا و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق بلند مدت با بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی با هدفگذاری ظرفیت ۸۰۰ مگاوات منعقد می‌شود.