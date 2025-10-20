به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصرعلی فر اظهار کرد: ۳۹ دانش‌آموز متوسطه اول استان خوزستان در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی کشور به موفقیت دست یافتند و خوش درخشیدند.

وی افزود: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی کشور ۱۶ دانش آموز از استان خوزستان در ۷ محور موفق به کسب رتبه اول کشوری، ۱۴ دانش آموز در ۸ محور رتبه دوم کشوری و ۹ دانش آموز نیز رتبه سوم کشوری را کسب کرده‌اند.

علی‌فر با اشاره به رشد قابل توجه در کسب رتبه‌ها، نسبت به سال‌های گذشته بیان کرد: کسب این موفقیت‌های ارزشمند را به مجموعه تعلیم و تربیت استان به ویژه دانش آموزان مقام‌آور، مدیران و دبیران آنها تبریک می‌گوییم.