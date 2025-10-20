به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،عروسی در روستای سینی کلات، نه فقط جشن دو دل، که شادی همه‌ آبادی‌است.

جایی که صدای قشمه و دهل در هوا می‌پیچد و شادی از دل مردم می‌جوشد.

عروسی ،لباس‌های رنگارنگ، لبخند‌های صادقانه، و رقص محلی زیر آسمان پاک روستا وجوانان دیروز و امروز که کنار هم، خاطره‌ها را زنده میکنند و دل‌ها را به شور آوردند.

این‌جا، هنوز «زندگی» جریان دارد.

عکس: سید رسول عزیزی