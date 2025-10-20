به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی برومندی افزود: قیمت‌گذاری با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات انجام می‌شود و سود خرده‌فروشی‌ها بین ۱۵ تا ۳۵ درصد تعیین شده است، در حالی که برخی مغازه‌ها تا ۲۰۰ درصد سود اعمال می‌کنند که غیرقابل قبول است.

برومندی از نصب تابلوهای دیجیتال در میدان مرکزی برای اعلام قیمت‌های هفتگی محصولات خبر داد و تأکید کرد که بازرسی‌های روزانه از واحدهای میوه‌فروشی در تهران و سایر شهرها تشدید خواهد یافت تا تخلفات قیمتی کاهش یابد.

وی افزود: اتحادیه میدان مرکزی متعهد به کاهش قیمت برخی محصولات تا ۲۰ درصد شده است.

توسعه باغات در دستور کار نیست

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به نقش این وزارتخانه در تأمین غذایی کشور اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مواجه است، اما با همکاری تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی دقیق، در مسیر تحقق منویات رهبر انقلاب و اهداف رئیس‌جمهور حرکت می‌کند.

برومندی با اشاره به اهمیت تولید کمی و کیفی در حوزه باغبانی اظهارداشت: وزارتخانه با تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر تولید محصولاتی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی تمرکز دارد.

وی افزود: ایران در تولید بیش از ۳۰ محصول باغی از جمله زعفران، گل محمدی، پسته (رتبه دوم جهان)، کیوی (رتبه چهارم جهان) و خرما جایگاه‌های برتر جهانی را داراست؛ با این حال به دلیل محدودیت منابع آبی، توسعه باغات جدید در دستور کار نیست و تمرکز بر افزایش بهره‌وری در واحد سطح و توسعه گلخانه‌ها و گیاهان دارویی است.

وی با اشاره به اینکه خرمای پیارم قیمتی بین ۸ تا ۱۲ دلار در بازارهای جهانی دارد، بر لزوم جایگزینی ارقام تجاری با ارقام کم‌بازده مانند شاهانی و استعمران تأکید کرد.

برومندی تصریح کرد: تولید خرمای مجول از ۲۰۰ تن فعلی به بیش از ۵۰ هزار تن در چند سال آینده افزایش خواهد یافت که این امر به ارزآوری و توسعه صادرات کمک می‌کند.

ایران چهارمین تولید کننده کیوی دنیا

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به موضوع تنظیم بازار میوه به‌ویژه کیوی، پرداخت و گفت: ایران با تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن کیوی، چهارمین تولیدکننده جهان است و ۸۵ درصد بازار کیوی روسیه را در اختیار دارد.

وی افزود: ساماندهی صادرات با استانداردسازی و استفاده از تجار شناسنامه‌دار و مراکز سورت و بسته‌بندی معتبر، باعث افزایش قیمت کیوی در بازارهای جهانی شده است. با این حال، برای تنظیم بازار داخلی، همکاری با انجمن کیوی و عرضه محصول با قیمت مناسب در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.

برومندی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید به دلیل گرانی نهاده‌ها، حمل‌ونقل و انرژی، تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی در کنار سایر دستگاه‌های دولتی برای افزایش قدرت خرید مردم تلاش می‌کند.

وی افزود: دستور صریح وزیر این است که از مزرعه تا سفره مردم، نقش خود را ایفا کنیم تا با همکاری سایر ارکان دولت، دسترسی مردم به غذای سالم و ارزان تضمین شود.

توسعه گیاهان دارویی و خودکفایی در موز

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به برنامه‌های ویژه برای توسعه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: تولید زعفران، آویشن و سایر گیاهان دارویی در حال گسترش است و پالایشگاه‌های پیشرفته‌ای در کاشمر و اصفهان با سرمایه‌گذاری کلان در حال راه‌اندازی هستند.

وی همچنین به طرح خودکفایی موز در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود که تولید موز کشور از ۱۷۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن در سال افزایش یافته و ظرفیت خودکفایی کامل تا دو سال آینده وجود دارد.

نقش سازمان تعاون روستایی و بازارهای محلی

برومندی با تقدیر از نقش سازمان تعاون روستایی در بازاررسانی و حذف واسطه‌ها، گفت: روستابازارها در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده‌اند تا محصولات با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

وی تأکید کرد: این اقدامات در کنار برنامه‌ های تنظیم بازار در تهران، در سایر شهرستان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهتمام جدی وزارتخانه برای کاهش قیمت میوه و افزایش دسترسی مردم، وعده داد که در هفته‌های آینده وضعیت بازار میوه در تهران و سایر شهرها بهبود چشمگیری خواهد یافت.

وی همچنین از آمادگی برای بحث‌های تفصیلی درباره موضوعاتی مانند گرده‌افشانی و گیاهان دارویی در جلسات آتی خبر داد و خاطرنشان کرد: حوزه باغبانی بسیار گسترده است و ما آماده‌ایم تا با همکاری رسانه‌ها، اقدامات انجام‌ شده را به اطلاع مردم برسانیم.

برومندی تصریح کرد: با همکاری اتحادیه‌ها، تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی در مسیر تحقق امنیت غذایی پایدار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گام برمی‌دارد.