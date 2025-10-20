پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، از تشدید بازرسیها از نانواییهای سطح شهر اهواز با هدف ارتقای کیفیت نان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان گفت: این برنامه در راستای مصوبات کارگروه امنیت غذایی استان و با هدف نظارت مؤثر بر فرآیند تولید و توزیع نان در حال اجراست.
وی ادامه داد: در جریان این بازرسیها، شاخصهایی همچون رعایت وزن چانه، استفاده از افزودنیهای مجاز، ساعات پخت و سایر الزامات فنی تولید نان بهصورت دقیق ارزیابی میشود. کارشناسان ضمن یادآوری ضوابط به متصدیان، تذکرات لازم را برای بهبود کیفیت پخت و جلب رضایت شهروندان ارائه کردند.»
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان بیان کرد: کلاسهای آموزشی برای بازرسان ادارهکل بهصورت مستمر برگزار میشود تا فرآیند نظارت و ارزیابی نانواییها بهصورت دقیق و علمی انجام گیرد. همچنین، نانوایانی که واحدهای آنها در بازرسیها دارای کیفیت مطلوب نیستند، با حضور در کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان، توسط کارشناسان و اساتید مجرب این حوزه، آموزشهای تئوری و عملی لازم را فرا میگیرند.»
جهاننژادیان ادامه داد:این بازرسیها توسط چهار گروه کارشناسی و در دو نوبت عصر و بعدازظهر انجام میشود. مطابق دستور کارگروه امنیت غذایی، بازرسی از نانواییهای مناطق ۱، ۶، ۷ و ۸ اهواز بر عهده این ادارهکل است که با تأکید دادستان مرکز استان مبنی بر تشدید نظارتها در حال اجراست.»
وی اظهار کرد: بهبود مستمر کیفیت نان، افزایش رضایت شهروندان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از اولویتهای اصلی ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان است و نظارتهای دورهای در این زمینه با جدیت ادامه خواهد داشت.