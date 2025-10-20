پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی کارون از دستگیری ۷۱ متهم و توقیف ۱۰۱ دستگاه خودرو موتورسیکلت فاقد مدارک هویتی در اجرای طرح امنیت محله محور و آرامش در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید قاسم موسوی اظهار کرد: در راستای ارتقای احساس امنیت و ایجاد فضای ناامن برای مجرمان و هنجارشکنان، طرح آرامش در شهر و پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز با هماهنگی قضایی به مدت یک هفته در شهرستان کارون اجرا شد.
وی افزود: ماموران انتظامی با کار اطلاعاتی تعدادی از منازل و پاتوقهای خردهفروشان مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی منسجم ۹ سارق، ۱۰ محکوم متواری و ۵۲ خردهفروش مواد مخدر و معتاد متجاهر را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: در این طرح، ۱۰۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد مدارک شناسایی و پلاک برای تعیین وضعیت و بررسی، توقیف و به پارکینگ دلالت داده شدند.
فرماندهی انتظامی کارون تصریح کرد: از متهمان ۵ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز و مقادیری مواد مخدر کشف شد. این متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.
وی افزود: آرامش در شهر و کاهش جرم از وظایف ذاتی فرماندهی انتظامی است و همه باید برای تامین این آرامش با یکدیگر همکاری و تلاش کنند.